Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti
Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti. Son dönemde yeni klibi ile sık sık gündemde yer alan Aleyna Tilki Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin 'hamilelik' hakkında yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
24.04.2022 18:29 - Son Güncelleme: 24.04.2022 18:38
Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti.
Son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
"SEVGİLİM OLSA DOĞURURDUM"
Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı. Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi. Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" dedi.