RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti

Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti

Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti. Son dönemde yeni klibi ile sık sık gündemde yer alan Aleyna Tilki Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin 'hamilelik' hakkında yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

24.04.2022 18:29 - Son Güncelleme: 24.04.2022 18:38
Aleyna Tilki’den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki’nin sevgililerini merak etti

Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti.

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Aleyna Tilki’den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki’nin sevgililerini merak etti

Son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki’den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki’nin sevgililerini merak etti

Bebeğini kucağına almasına kısa bir süre kalan dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Sita Abellan'ın yan yana oldukları bir kareyi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan genç popçu, hayranlığını dile getirdi.

Aleyna Tilki’den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki’nin sevgililerini merak etti

"SEVGİLİM OLSA DOĞURURDUM"

Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı. Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi. Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" dedi.

Aleyna Tilki’den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki’nin sevgililerini merak etti

Bu açıklama ile hem sevgilisi olmadığını duyuran şarkıcı, anne olmak istediğinin sinyallerini de vermiş oldu. Tilki'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları eleştirel yorumlarda bulundu.

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