Aleyna Tilki'den bomba hamilelik itirafı! Paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi görenler Aleyna Tilki'nin sevgililerini merak etti.

"SEVGİLİM OLSA DOĞURURDUM"

Bununla da kalmayan Aleyna Tilki, "En beğendiğim üç ikon da aynı anda hamile. Britney (Spears), Sita ve Rihanna. Ben ne zaman doğursam?" diye yazdı. Aleyna Tilki, paylaşımının son satırına ise dikkat çeken bir cümleyi iliştirdi. Şarkıcı, "Sevgilim olsa doğururdum net" dedi.