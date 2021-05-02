Yeşilçam’ın ‘tecavüzcü Coşkun’undan yıllar sonra gelen itiraf! Fatma Girik delikanlı, Kadir İnanır tehlikeli, Müjde Ar ise...
Yeşilçam'ın 'tecavüzcü Coşkun'undan itiraf! 75 yaşındaki Coşkun Göğen, Yeşilçam'ın en ünlü kötü adamlarından... 'Tecavüzcü Coşkun'' lakabıyla hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde Antalya'da eşi Angel'la emekli hayatı yaşıyor. Göğen, rol aldığı filmler yüzünden bir dönem Beyoğlu'na çıkamadığını söylüyor ve ekliyor: "Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca." 16 yaşında Yeşilçam Sokağı'na adım atan Coşkun Göğen, usta isimler hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.
Yeşilçam'ın 'tecavüzcü Coşkun'undan yıllar sonra gelen itiraf! Yeşilçam sinemasında başroller kadar yan karakterler de önemliydi ve kötü adam rollerinin vazgeçilmezlerinden biri ise Coşkun Göğen'di. Henüz 16 yaşındayken Yeşilçam Sokağı'na adım atan Coşkun Göğen, şimdilerde Antalya'da eşi Angel'la emekli hayatı yaşıyor. Göğen, rol aldığı filmler yüzünden bir dönem Beyoğlu'na çıkamadığını söylüyor ve ekliyor: "Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca."
Coşkun Göğen, ilk rolünü almasını sağlayan olayı şöyle anlatıyor:
"1945'te Samatya'da Makedonya göçmeni ve orta sınıf bir ailede dünyaya geldim. Babam, dokuma ustasıydı ve fabrikada çalışıyordu. Fazlasıyla kozmopolit olan Kurtuluş İlkokulu'nda okudum. Türk talebelerin sayısı azdı. Oradan Rumca bana, hatıra kaldı. Baktım benden bir şey çıkmıyor, orta okulu ikinci sınıfta bıraktım. Sonrasında babam beni, Hasnun Galip Sokak'taki bir berberin yanına çırak verdi. O sokağın bağlantısı ise Yeşilçam'dır. 1950'li yıllardı ve Beyoğlu'nun olağanüstü olduğu zamanlardı. Kravat ve ceketle sinemaya gidilen dönemler... 16 yaşımdayken bir gün 5 liraya aktör oldum. Minibüslerle adam topluyorlardı. Fiziğim de güzeldi o yüzden atladım minibüse. İlk rol aldığım filmin adını hatırlamıyorum ama Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit rol alıyordu."
Göğen, ilk lakabının "Hippi Coşkun" olduğunu söylüyor...
"18 yaşımdan sonra hayat çok heyecanlı geçti. Ankara, Kızılay'da askerliğimi yaptığım dönem akşamları gizlice diskoteğe giderdim. İstanbul'a döndüğümde bu sefer foto-romanlarda rol almaya başladım. 30-40 fotoromanda 'Hippi Coşkun' olarak tanındım. O zamanın İstanbul'unda uzun saçlı ve kulağında küpeli az kişiden birisiydim. Ardından Harbiye'deki striptiz kulüp Parizyen Crazy Horse Show'da 2 yıl dans ederek çalıştım."
Oyuncu, "Hiç başrol oynadınız mı?" sorusuna şu yanıtı veriyor...
"300-500 arasında filmde oynamışımdır. Başı sonu yok benim oynadığım filmlerin. Başrol hiçbir zaman önemli olmadı. Sadece bir kere iyi bir karakteri oynadım. Fatma Girik ve Tarık Akan'ın 'Kaçak' filminde... Bir daha da tövbe ettim. İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar. Az daha ölüyordum. İyiyi oynamak zor ve sıkıcıymış. İnsanlar bildiği işi yapmalı." Göğen'in unutamadığı film ise Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un başrolündeki "Batan Güneş"...