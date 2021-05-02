İpek Açar biricik annesiyle paylaştı 'duru güzelliğin kaynağı' yorumları havada uçuştu! İşte Kayahan'ın eski kayınvalidesi...

İpek Açar biricik annesiyle paylaştı 'duru güzelliğin kaynağı' yorumları havada uçuştu! Merhum sanatçı Kayahan ile arasındaki yaş farkına rağmen yıllarca mutlu bir evlilik sürdüren İpek Açar'ın usta sanatçıdan Aslı Gönül adında bir kız çocuğu var. Müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine giren İpek Açar, zaman zaman ailesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak annesi Firuzan Açar ile bir karesini paylaşan İpek Açar'a sosyal medyada, 'duru güzelliğin kaynağı', 'Annesi gibi çok zarif' yorumları yapıldı. İşte Kayahan'ın büyük aşkı olan İpek Açar'ın ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

02.05.2021 11:31 - Son Güncelleme: 02.05.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





