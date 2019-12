Müge Anlı'yı reyting rekortmeni dizide görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı Atv dizisi...

Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın, bir zamanlar Atv ekranlarında reytingleri alt üst eden dizide rol aldığı ortaya çıktı. Hafta içi her gün cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam eden Müge Anlı, özel hayatıyla gündem olmaktan her ne kadar kaçsa da hayranları onu araştırmaktan vazgeçmiyor. Müge Anlı'nın 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şoke oldu. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...

