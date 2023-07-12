Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun gözünün yaşına bakmadı! Tek hamlede engel! Ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen ünlü çift...
Magazin dünyasının gözde çifti Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı mı? Aşklarını önce reddetip sonrasında duyuranlar kervanına katılan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu bir süredir herksin gıptayla baktığı bir ilişki yaşıyor, herkes onların evlenmesini bekliyordu. Ancak ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi. Bu hamle sonrası ayrılık iddiaları gündeme geliyor. İşte detaylar...
Aslıhan Gürbüz ile meslektaşı İsmail Hacıoğlu hakkında basına yansıyan aşk dedikoduları gerçek çıkmıştı. Şimdi de ikilinin yaptığı bir hamle, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.
İlk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2015'te boşanmış, 2016'da dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Yemin adında bir kızı olan çift, Temmuz 2020'de ihanet iddiasıyla boşanmıştı. Hacıoğlu, 'Çocuk' dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da ilişkileri kısa sürmüştü.
AŞKLARI ÇEŞME'DE BELGELENDİ
Gürbüz ile Hacıoğlu, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.
Zaman zaman birlikte verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Caddebostan'daki bir balıkçı çıkışında el ele görüntülenmişti. İkili, "Her şey yolunda. Biz takılıyoruz, güzel her şey ya" açıklamasında bulunmuştu.