Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu’nun gözünün yaşına bakmadı! Tek hamlede engel! Ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen ünlü çift...

Zaman zaman birlikte verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Caddebostan'daki bir balıkçı çıkışında el ele görüntülenmişti. İkili, "Her şey yolunda. Biz takılıyoruz, güzel her şey ya" açıklamasında bulunmuştu.