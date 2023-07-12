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Haberler Magazin 49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş'i, Şafak Sezer’in partneriydi...

49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş'i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Mehveş karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Dizide Şafak Sezer'in eşini canlandıran oyuncu, 49'uncu yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Geçen yıl eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu, bu kez son haliyle konuşuldu. Gülmez'in son halini görenler "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 49 yaşında" yorumlarında bulundu. İşte Zeynep Gülmez'in son hali...

takvim.com.tr
12.07.2023 09:03 - Son Güncelleme: 12.07.2023 09:03
49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Alemin Kıralı dizisinde Şafak Sezer'in eşi Mehveş rolüyle izleyici karşısına çıkan Zeynep Gülmez, bu karakterle hafızalara kazındı.

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49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, geçen yıl eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Gülmez, şimdi ise sosyal medya hesabında doğum gününe özel yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Oyuncu paylaşımına "Yaş değil yaşam önemli, acaba ne kadar yaşadın neyi? Ne kadar farkına vardın? Ya da ne zaman sonra daha farkında olacaksın? Hayat sürprizleriyle güzel. Bazısı acılı oluyor ama iyi olan, sana kalanlarla devam etmelisin yola. Yollar ah o yollar, yıllar ah o yıllar" notunu düştü.

49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

49'uncu yaşını kutlayan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gülmez için "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 49 yaşında" yorumları yapıldı.

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