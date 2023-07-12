49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş'i, Şafak Sezer’in partneriydi...
Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Mehveş karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Gülmez, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Dizide Şafak Sezer'in eşini canlandıran oyuncu, 49'uncu yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Geçen yıl eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu, bu kez son haliyle konuşuldu. Gülmez'in son halini görenler "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 49 yaşında" yorumlarında bulundu. İşte Zeynep Gülmez'in son hali...
12.07.2023 09:03 - Son Güncelleme: 12.07.2023 09:03
Alemin Kıralı dizisinde Şafak Sezer'in eşi Mehveş rolüyle izleyici karşısına çıkan Zeynep Gülmez, bu karakterle hafızalara kazındı.