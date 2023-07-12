49’uncu yaşını kutlayan Zeynep Gülmez’in son haline bakın! Alemin Kıralı’nın güzeller güzeli Mehveş’i, Şafak Sezer’in partneriydi...

Oyuncu paylaşımına "Yaş değil yaşam önemli, acaba ne kadar yaşadın neyi? Ne kadar farkına vardın? Ya da ne zaman sonra daha farkında olacaksın? Hayat sürprizleriyle güzel. Bazısı acılı oluyor ama iyi olan, sana kalanlarla devam etmelisin yola. Yollar ah o yollar, yıllar ah o yıllar" notunu düştü.