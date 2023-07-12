8 yıllık evliliği 15 dakikada biten Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası ilk hamle! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’yı paylaşıp...

Ceyda Düvenci de Nisan ayında şunları söyledi: "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış... O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim"