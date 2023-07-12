8 yıllık evliliği 15 dakikada biten Bülent Şakrak’tan boşanma sonrası ilk hamle! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’yı paylaşıp...
2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Ancak mutlu aile pozlarıyla parmak ısırtan çifte nazar değdi. Ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada resmen sonlandırdı. Ayrılık sürecinde sık sık gündem olan ikiliden Bülent Şakrak, boşanma sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlu Ali ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile verdiği bir poz takipçilerinin beğenisine sundu. Şakrak'ın yorumlara kapattığı paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçen aylarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atıldı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Bülent Şakrak, Ocak ayında "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Hey şey yolunda, çok şükür mutluyuz" diyerek iddiaları yalanladı.
Ceyda Düvenci de Nisan ayında şunları söyledi: "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış... O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim"
"SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM"
Bülent Şakrak, yine nisanda eşinin 46'ncı yaş gününde 'Seni hiç bırakmayacağım' şeklinde paylaşımda bulundu.