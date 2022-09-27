Aslıhan Güner’in yatak pozları sosyal medyanın gündeminde! Eşi Mert Kılıç bakın ne yorum yaptı! Kuzey Yıldızı’nın kızıl Yıldız’ıydı...
Aslıhan Güner'in yatak pozları sosyal medyanın gündeminde! Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Güner, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yatakta verdiği pozları art arda yayınlayan Güner kısa sürede gündem oldu. Güner'in 2013 yılında nikah masasına oturduğu eşi Mert Kılıç'ın paylaşıma yaptığı yorum ise dikkat çekti. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...
27.09.2022 23:24 - Son Güncelleme: 27.09.2022 23:24
İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası'yla yaşayan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
9 Haziran 2013 tarihinde Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile dünyaevine giren oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.