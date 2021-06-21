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Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Aslıhan Güner'in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Dizini final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise kız kardeşleriyle çok konuşuldu. Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner…

21.06.2021 18:37 - Son Güncelleme: 21.06.2021 18:53
Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Aslıhan Güner, son olarak başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle televizyon izleyicileriyle buluştu.

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Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güner, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner ile gündeme geldi. Güner'in kardeşleri güzellikleriyle kendilerine hayran bıraktı.

Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

NESLİHAN ATAGÜL