Aslıhan Güner’in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu üç kız kardeş ortalığı yaktı kavurdu

Aslıhan Güner'in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Dizini final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise kız kardeşleriyle çok konuşuldu. Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner…

21.06.2021 18:37 - Son Güncelleme: 21.06.2021 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





