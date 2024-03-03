Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu “Nostalji” deyip paylaştı! Gözler son haline çevrildi: Bu nasıl yaşlanmak?

Yaban filmi ile başladığı oyunculuk kariyeri boyunca hem güzelliği hem yeteneğiyle adından sık sık söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti. Ancak Gülşen Bubikoğlu, aktif kullandığı sosyal medya hesabıyla hayranlarıyla hep etkileşim halinde kaldı. Yeşilçam yıldızı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu son olarak "Nostalji" notuyla eski bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımının ardından gözler son haline çevrildi. İşte detaylar...