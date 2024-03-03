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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu “Nostalji” deyip paylaştı! Gözler son haline çevrildi: Bu nasıl yaşlanmak?

Yaban filmi ile başladığı oyunculuk kariyeri boyunca hem güzelliği hem yeteneğiyle adından sık sık söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti. Ancak Gülşen Bubikoğlu, aktif kullandığı sosyal medya hesabıyla hayranlarıyla hep etkileşim halinde kaldı. Yeşilçam yıldızı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu son olarak "Nostalji" notuyla eski bir pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımının ardından gözler son haline çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 09:02 Güncelleme 03 Mart 2024, 09:13
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu “Nostalji” deyip paylaştı! Gözler son haline çevrildi: Bu nasıl yaşlanmak? 1

Türker İnanoğlu'nun 1973 yapımı Yaban filminde başrolü oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken hem yeteneği hem güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu “Nostalji” deyip paylaştı! Gözler son haline çevrildi: Bu nasıl yaşlanmak? 2

Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle başrolü paylaştığı kariyeri boyunca adından sık sık söz ettiren Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu “Nostalji” deyip paylaştı! Gözler son haline çevrildi: Bu nasıl yaşlanmak? 3

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, kariyerini sonlandırsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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