Defne Samyeli’nin yeşil bikinili paylaşımı olay! Filtresiz müdahalesiz paylaştı! Gençlere meydan okudu “20’liklere taş çıkarır”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan ünlü oyuncu, yeşil bikinisiyle kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Fotoğrafına ne filtre ne de photoshop uygulayan Samyeli, fit haliyle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için "20'likleri cebinden çıkarır" yorumunda bulundu. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bikinili pozu...
30.05.2022 20:55 - Son Güncelleme: 30.05.2022 20:55
Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.