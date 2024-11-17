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Aslıhan Doğan 'hassas noktamız' diyerek açıkladı! 3 katlı lüks evlerinde yemek ziyafeti eksik olmuyormuş! Arda Turan'ın favorisi...

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan hem şöhretli yaşamlarının yoğun temposunu dengeleyip hem de geleneksel aile değerlerine bağlı kalmayı başaran örnek bir çift. Özellikle Aslıhan Doğan Turan, mutfaktaki mahareti ve aileyi bir araya getiren organizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Her hafta düzenledikleri büyük sofralarda 20 kişilik yemekler hazırlayarak keyifli sohbetlere zemin hazırlayan Aslıhan Turan eşinin favori yemeklerini de özenle yaptığını dile getiriyor.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 09:16
Aslıhan Doğan ’hassas noktamız’ diyerek açıkladı! 3 katlı lüks evlerinde yemek ziyafeti eksik olmuyormuş! Arda Turan’ın favorisi...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, halkın sevgisini kazanan ünlü çiftlerden biri olmaya devam ediyor. Hayranlarıyla samimi ilişkiler kuran çift aile yaşantıları ve geleneksel değerlerine bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Aslıhan Doğan Turan özellikle mutfaktaki maharetiyle de takdir topluyor.

Aslıhan Doğan ’hassas noktamız’ diyerek açıkladı! 3 katlı lüks evlerinde yemek ziyafeti eksik olmuyormuş! Arda Turan’ın favorisi...

Arda Turan'ın Favorisi: Kayınvalidenin İşkembeli Nohutu

Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan eşinin favori yemeklerinden bahsederken içten açıklamalarda bulundu. Annesinin işkembeli nohutu aile sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Konuyla ilgili konuşan Aslıhan Turan, şu ifadeleri kullandı:

Aslıhan Doğan ’hassas noktamız’ diyerek açıkladı! 3 katlı lüks evlerinde yemek ziyafeti eksik olmuyormuş! Arda Turan’ın favorisi...

"Arda her yerde 'kayınvalidemin işkembeli nohutunu çok seviyorum' der. Ben işkembe çok tercih eden biri değilim ama bu yemeği afiyetle yiyorum."

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