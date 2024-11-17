Aslıhan Doğan ’hassas noktamız’ diyerek açıkladı! 3 katlı lüks evlerinde yemek ziyafeti eksik olmuyormuş! Arda Turan’ın favorisi...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, halkın sevgisini kazanan ünlü çiftlerden biri olmaya devam ediyor. Hayranlarıyla samimi ilişkiler kuran çift aile yaşantıları ve geleneksel değerlerine bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Aslıhan Doğan Turan özellikle mutfaktaki maharetiyle de takdir topluyor.

Arda Turan'ın Favorisi: Kayınvalidenin İşkembeli Nohutu Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan eşinin favori yemeklerinden bahsederken içten açıklamalarda bulundu. Annesinin işkembeli nohutu aile sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Konuyla ilgili konuşan Aslıhan Turan, şu ifadeleri kullandı: