Engin Altan Düzyatan'dan 10 yıllık eşi Neslişah Alkoçlar hakkında samimi açıklama! "Herkesin ortak bir noktası var" 3 çocuklu çift...

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Dünya Varmış" filmiyle ilk kez komedi türünde bir yapımda yer aldığını dile getirdi. Filmin 22 Kasım'da vizyona gireceğini belirten Düzyatan, bu proje için duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti:

"Üniversitedeyken komedi oynamayı çok severdim ancak profesyonel kariyerimde hiç denk gelmemişti. Bu film benim için farklı bir deneyim oldu."