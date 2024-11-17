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Engin Altan Düzyatan'dan 10 yıllık eşi Neslişah Alkoçlar hakkında samimi açıklama! "Herkesin ortak bir noktası var" 3 çocuklu çift...

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programı bu hafta sanat dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Programın konukları arasında tiyatrocular Nedim Saban ve Çiçek Dilligil ile Engin Altan Düzyatan yer aldı. Düzyatan kariyerindeki yeni deneyimleri ve yaklaşmakta olan filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 10:16
Engin Altan Düzyatan’dan 10 yıllık eşi Neslişah Alkoçlar hakkında samimi açıklama! Herkesin ortak bir noktası var 3 çocuklu çift...

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Dünya Varmış" filmiyle ilk kez komedi türünde bir yapımda yer aldığını dile getirdi. Filmin 22 Kasım'da vizyona gireceğini belirten Düzyatan, bu proje için duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti:

Engin Altan Düzyatan’dan 10 yıllık eşi Neslişah Alkoçlar hakkında samimi açıklama! Herkesin ortak bir noktası var 3 çocuklu çift...

"Üniversitedeyken komedi oynamayı çok severdim ancak profesyonel kariyerimde hiç denk gelmemişti. Bu film benim için farklı bir deneyim oldu."

Engin Altan Düzyatan’dan 10 yıllık eşi Neslişah Alkoçlar hakkında samimi açıklama! Herkesin ortak bir noktası var 3 çocuklu çift...

Filmin hikâyesine değinen Düzyatan, "Dünyanın bir anda sonu gelse ne olurdu?" temasını ele alan yapımın bu türün Türk sinemasında nadiren işlendiğini belirtti. Filmde bir taksi şoförünü canlandıran oyuncu karakterini şu sözlerle tanıttı:

"İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda arabam yoktu, taksi kullanırdım. Taksi şoförleri arasında filozof gibi olanlar da vardı. Filmdeki şoför de biraz böyle. Hayatının, Gece adlı bir karakterle kesişmesiyle kendini elitlerin arasında buluyor."

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