Meğer günlerce yıkanmıyormuş! Charlize Theron’un güzellik sırları

Charlize Theron, çarpıcı güzelliği ve zamansız görünümüyle her zaman dikkat çekiyor. Ünlü aktris yoğun bir iş ve aile hayatı olmasına rağmen güzellik rutinini asla ihmal etmiyor. Theron, cilt bakımı yaklaşımında son derece pratik ve bütçe dostu yöntemler tercih ediyor. İşte Charlize Theron'un çok konuşulacak güzellik sırları...

Günlerce yıkanmadığı oluyor Çoğu kişi günün sonunda rahatlatıcı bir duşla günü bitirmeyi sever. Ancak Theron, her gün duş almanın gerekli olmadığını düşünüyor. Aksine sık duş almanın cildi kurutabileceğine ve saçların daha hızlı yağlanmasına yol açabileceğine inanıyor. Charlize Theron, bazen birkaç gün duş almayı atlayarak vücudunun doğal dengesini korumasına izin veriyor. "Bir hafta boyunca duş almıyorum ve bu benim için sorun değil," diye ekliyor.