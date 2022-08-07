Sedef Avcı mavi mayolu pozuyla ortalığı salladı görenler yorum yağmuruna tuttu: "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor"
Sedef Avcı mavi mayolu pozuyla ortalığı salladı görenler yorum yağmuruna tuttu. 2005 yılında meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile nikah masasına oturan ve 2013'te oğlu Can'ı kucağına alan Sedef şimdilerde ailesi ile birlikte tatilde... Peş peşe tatil pozları yayınlayan 40 yaşındaki Sedef Avcı'nın Instagram'daki son pozunu görenler, "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıyor.
07.08.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.08.2022 10:08
"YAŞ ALIYOR AMA YAŞLANMIYOR"
Sedef Avcı mavi mayolu pozuyla ortalığı salladı görenler yorum yağmuruna tuttu.
Peş peşe yayınladığı tatil pozlarıyla gündeme gelen 40 yaşındaki Sedef Avcı'yı görenler, "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" , "Doğal güzel" yorumları yapıyor.
İşte son olarak bu karesi ile dikkatleri üzerine çeken Sedef Avcı'dan gelen tatil pozları ve sizler için derlediğimiz ünlülerin tatillerinden görüntüler...