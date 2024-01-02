Aslı Enver'den yeni yılın ilk gününde bikinili poz! Eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay'la Meksika yollarına düşen Aslı Enver...

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay şu sıralar Meksika tatilinde. Yeni yıla Meksika'da giren Gökbudak ailesinden ilk paylaşımlar da geldi. İşte detaylar...