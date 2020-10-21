SON DAKİKA: Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Son haliyle kahreden Hakan Taşıyan kaç yaşında?
Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan son dakika haberi ile gündeme geldi. Organ nakli beklediği iddia edilen ve son haliyle yürek sızlatan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güzel haberi şarkıcı Işın Karaca Instagram hesabından duyurdu. Sağlık durumu merak edilen Hakan Taşıyan kaç yaşında, kimdir?
Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE!
Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.