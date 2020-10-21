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Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in evi sosyal medyayı salladı. Evinde verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. 28 yaşındaki oyuncunun evi hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in evi...

21.10.2020 14:41 - Son Güncelleme: 21.10.2020 14:41
Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir 10.5 milyonluk takipçisiyle sosyal medyanın en gözde isimlerinden...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

EVİ MERAK EDİLİYORDU
Özdemir'in yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor... Ünlü oyuncuya dair en çok merak edilenlerden biri de yaşadığı ev.

Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

İKİ KATLI LÜKS VİLLA
Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. İki katlı villanın kendisine ait bahçesi ve havuzu var.

Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR
Genç oyuncu kıyafet odasından, spor salonuna kadar hiçbir detayın unutulmadığı evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...

'EVDE KAL!'
Demet Özdemir, mart ayında etkisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs salgının ardından bu fotoğrafı paylaşmış ve 'evde kal' mesajı vermişti.

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