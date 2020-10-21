Demet Özdemir burada yaşıyor! Görenleri büyüleyen ev gez gez bitmeyen cinsten...
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in evi sosyal medyayı salladı. Evinde verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. 28 yaşındaki oyuncunun evi hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in evi...
21.10.2020 14:41
- Son Güncelleme: 21.10.2020 14:41
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