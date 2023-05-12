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Haberler Magazin Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medya: "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı"

Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medya: "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı"

Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medyada Enver'e, "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı" yorumları yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile tatile çıktı. İkilinin sosyal medyadaki halleri kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr
12.05.2023 15:15 - Son Güncelleme: 12.05.2023 15:31
Aslı Enver’den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi sosyal medya: Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı

Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medyada Aslı Enver'e, "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı" yorumları yapıldı.

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Aslı Enver’den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi sosyal medya: Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı

Aslı Enver yaş gününde kural bozdu ve bebeğini ilk kez gösterdi. 7 aylık hamile olan Aslı Enver artık karnını gizlemiyor.

Aslı Enver’den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi sosyal medya: Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı

Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Enver, doğum gününe özel Instagram'da yaptığı paylaşımla ilk kez belirginleşen karnını gösterdi. Oyuncu paylaşımına "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aslı Enver’den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi sosyal medya: Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı

BEBEK TÜRKİYE'DE DOĞACAK

İlk kez annelik heyecanı yaşayan ve hamileliğinin son aylarına giren oyuncu bebeğini Türkiye'de doğuracağını söylemişti; "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur."

Aslı Enver’den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi sosyal medya: Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı

Eşi Berkin Gökbudak ile Roma'ya giden Aslı Enver Instagram pozlarıyla yeniden gündemde.

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