Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medya: "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı"
Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medyada Enver'e, "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı" yorumları yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ile tatile çıktı. İkilinin sosyal medyadaki halleri kısa sürede gündem oldu.
12.05.2023 15:15 - Son Güncelleme: 12.05.2023 15:31
Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medyada Aslı Enver'e, "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı" yorumları yapıldı.
Aslı Enver yaş gününde kural bozdu ve bebeğini ilk kez gösterdi. 7 aylık hamile olan Aslı Enver artık karnını gizlemiyor.