Aslı Enver'den karnı burnunda yeni kareler! Eşi Berkin Gökbudak'la aşka geldi sosyal medya: "Hem hamilelik hem de aşk çok yakıştı"

Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Enver, doğum gününe özel Instagram'da yaptığı paylaşımla ilk kez belirginleşen karnını gösterdi. Oyuncu paylaşımına "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.