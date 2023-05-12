Yerli Angelina Jolie'ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek'in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...
Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırak Umut Akyürek'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Oktay Ertuğrul ile mutlu bir evliliği olan Umut Akyürek hem imaj değiştirdi, hem de estetiğin dozunu kaçırdı
12.05.2023 14:49 - Son Güncelleme: 12.05.2023 14:49
Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte başta Umut Akyürek olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...