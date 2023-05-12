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Haberler Magazin Yerli Angelina Jolie'ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek'in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Yerli Angelina Jolie'ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek'in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırak Umut Akyürek'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Oktay Ertuğrul ile mutlu bir evliliği olan Umut Akyürek hem imaj değiştirdi, hem de estetiğin dozunu kaçırdı

12.05.2023 14:49 - Son Güncelleme: 12.05.2023 14:49
Yerli Angelina Jolie’ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek’in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Şarkıcı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri oldu çıktı.

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Yerli Angelina Jolie’ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek’in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Şimdilerde bir de imaj değişikliğine giden Umut Akyürek herkesi şaşkına çevirdi.

Yerli Angelina Jolie’ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek’in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte başta Umut Akyürek olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yerli Angelina Jolie’ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek’in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Mine Tugay

Yerli Angelina Jolie’ydi bakın ne hale geldi! 49 yaşındaki Umut Akyürek’in son haline bakın! İmaj değişikliğine de giden Akyürek...

Ebru Gündeş

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