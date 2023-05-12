İnci Türkay'ın meğer boyu kadar bir oğlu varmış tıpkı annesi! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğlunun son halini paylaştı
Şahap Sayılgan, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Bedüş karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu. Oğlu Ali'nin mezuniyetinden paylaşımlar yapan Türkay'ın oğlunu görenler şaştı kaldı. Annesinin boyunu geçen Ali annesinin tıpatıp aynısı gibi.
12.05.2023 16:12 - Son Güncelleme: 12.05.2023 16:12
İnci Türkay, Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle hafızalara kazındı. Sevecen ve yardımsever halleriyle çocuk izleyicilerin gönlünde taht kuran İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu.
Türkay'ın oğlu Ali'nin son halini görenler şaştı kaldı. İşte başta İnci Türkay olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.