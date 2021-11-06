Aslı Enver siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! Cesaretini konuşturdu tekne pozlarıyla ortalığı yıktı geçti
'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak Babil dizisinde boy göstermişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, geçen günlerde tatil için Meksika'ya gitti. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Enver, sosyal medya hesabında tatil paylaşımı yapmayı da ihmal etmedi. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Enver, bikinisi ile teknede verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturan oyuncu, en doğal halini yayınladı. Siyah bikinisinin üzerine giydiği pareo ile objektife poz veren Enver'in makyajsız hali de çok beğenildi.
06.11.2021 18:30
- Son Güncelleme: 06.11.2021 18:57
Tatil için Meksika'ya giden Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Siyah bikinisinin üzerine giydiği pareo ile objektife poz veren Enver'in tekne pozları, sosyal medyada yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver, makyajsız haliyle övgü topladı.