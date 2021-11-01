Vav TV İzle
Haberler Magazin Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Kavak Yelleri adlı diziyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil ile izleyici karşısına çıkmıştı. 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi yapımlarda rol alan Enver, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Enver, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil için Meksika'ya giden ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak ilgi odağı oldu. Cesaretini konuşturan Enver, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

01.11.2021 18:22 - Son Güncelleme: 01.11.2021 19:01
Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Son olarak Babil dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil için Meksika'ya gitti. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, ilk olarak yeğeni ile denizde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncu, daha sonra ise şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Enver, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu

İşte başta Aslı Enver'in paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

SON DAKİKA