Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cesaretini konuşturdu sere serpe uzandığı pozla ortalığı yaktı kavurdu
Aslı Enver şezlong paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Kavak Yelleri adlı diziyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil ile izleyici karşısına çıkmıştı. 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi yapımlarda rol alan Enver, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Enver, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil için Meksika'ya giden ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak ilgi odağı oldu. Cesaretini konuşturan Enver, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
01.11.2021 18:22
- Son Güncelleme: 01.11.2021 19:01
Son olarak Babil dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil için Meksika'ya gitti. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, ilk olarak yeğeni ile denizde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.