Aslı Enver sere serpe uzandı iddialı pozları olay oldu! Makyajsız hali dikkat çekti sosyal medya onu konuştu
Aslı Enver sere serpe uzandı iddialı pozları olay oldu! Ünlü oyuncu Aslı Enver, sere serpe uzandığı pozları art arda sosyal medya hesabında paylaştı. Geçen günlerde bikinili tatil pozuyla gündeme gelen Enver'in bu paylaşımı da çok konuşuldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, 'Su gibi duru güzellik' yorumunda bulunarak ünlü oyuncunun makyajsız haline övgü yağdırdı. İşte Aslı Enver'in çok konuşulan o pozu...
14.07.2021 23:46
- Son Güncelleme: 14.07.2021 23:46
Aslı Enver sere serpe uzandı iddialı pozları olay oldu! Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aslı Enver, son olarak bikinili tatil pozuyla çok konuşulmuştu.
Takipçileri, sıfır makyaj objektif karşısına geçen Aslı Enver'i iltifat yağmuruna tuttu. Enver'in makyajsız hali için 'Su gibi duru güzellik' yorumu yapıldı.