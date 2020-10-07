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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram pozları ile ti'ye alındı. Arkadaşları ile birlikte Maksika'ya giden Şeyma Subaşı, verdiği pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın gezi sırasında maskesiz olması tepki çekerken, verdiği bir poza gelen, ''Survivor 2021 elemelerini geçtin, tebrikler Şeyma' şeklinde yapılan yorum sosyal medya gündeminde yerini aldı.

07.10.2020 12:41 - Son Güncelleme: 07.10.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





