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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram pozları ile ti'ye alındı. Arkadaşları ile birlikte Maksika'ya giden Şeyma Subaşı, verdiği pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın gezi sırasında maskesiz olması tepki çekerken, verdiği bir poza gelen, ''Survivor 2021 elemelerini geçtin, tebrikler Şeyma' şeklinde yapılan yorum sosyal medya gündeminde yerini aldı.

07.10.2020 12:41 - Son Güncelleme: 07.10.2020 13:27
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yurt dışı tatilinden kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir kız çocuk dünyaya getiren Şeyma Subaşı, corona virüs partilerinden sonra şimdi de maskesiz gezmeleri ile tepki çekti.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'

Maksika'ya giden Subaşı'nın maskesiz gezisi tepki çekerken, verdiği pozlara sosyal medya kullanıcılarından gelen, yorumlar da dikkat çekti. 30 yaşındaki Subaşı'nın bu pozu, 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma' şeklinde ti'ye alındı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'

Bacak boyunun uzunluğu ile dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın boyu da merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı ve ünlülerin boyları...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'


ALEYNA TİLKİ - 1,75 CM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın pozları ti'ye alındı! 'Survivor 2021 elemelerini geçtin Şeyma'
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