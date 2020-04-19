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Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Şarkıcı Berkay Şahin kurallara uymadı. Etiler'de bir bankaya girmek için sırada beklerken görüntülenen Berkay'ın maske ve eldivensiz olması dikkatlerden kaçmadı. Berkay, kendisini maske ve eldivensiz görüntüleyen gazetecilerin, "Sizi böyle içeri almazlar" sözlerine verdiği yanıt ile şoke etti! Muhabirleri Bentley marka aracına götüren ünlü şarkıcı bakın ne yaptı...

19.04.2020 11:48 - Son Güncelleme: 19.04.2020 12:05
Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Popçu Berkay, Etiler'de bir bankaya girmek için sırada beklerken, maske ve eldivensiz objektiflere takıldı.
Berkay, kendisini maske ve eldivensiz görüntüleyen gazetecilerin, "Sizi böyle içeri almazlar" sözlerine ilginç bir karşılık verdi.

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Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Muhabirleri aracına götüren ünlü şarkıcı, kapı bölmesinde duran maskesini gösterdi.

Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Ancak Berkay'ın yine maskesiz şekilde bankaya gidip işlerini halletmesi şaşkınlık yarattı.

Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Tüm dünyayı etkisi alına alan, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını nedeniyle 'sosyal mesafe'nin yanı sıra maske takmanın önemi de sık sık vurgulanıyor.

Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

İşte Berkay'ın aracı...

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