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Berkay Şahin kurallara uymadı! Bentley marka aracıyla herkesi şoke etti! 'Seni değil arabayı korur o Berkay'

Şarkıcı Berkay Şahin kurallara uymadı. Etiler'de bir bankaya girmek için sırada beklerken görüntülenen Berkay'ın maske ve eldivensiz olması dikkatlerden kaçmadı. Berkay, kendisini maske ve eldivensiz görüntüleyen gazetecilerin, "Sizi böyle içeri almazlar" sözlerine verdiği yanıt ile şoke etti! Muhabirleri Bentley marka aracına götüren ünlü şarkıcı bakın ne yaptı...

19.04.2020 11:48 - Son Güncelleme: 19.04.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





