Aslı Enver gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Ayna pozu sosyal medyaya damga vurdu fit hali beğeni topladı
Aslı Enver gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Enver, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında 6,1 milyon takipçi sayısına ulaşan Enver, siyahlar içinde verdiği bir pozu sevenleriyle paylaştı. Ayna karşısında poz veren Enver, fit haliyle dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in gece yarısı paylaştığı ayna pozu...
18.12.2021 01:29
- Son Güncelleme: 18.12.2021 01:29
Son olarak Babil dizisinde rol alan Aslı Enver, geçen günlerde koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıklamıştı.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, açıklamasıyla hayranlarını üzerken sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Aslı Enver'in ayna karşısında verdiği poz, birçok fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.