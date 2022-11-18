Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu! Can Koçkan aşkı geride kaldı yeni sevgilisiyle pozları olay: "Bu ne..."
Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu! Can Koçkan aşkı geride kaldı, Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisiyle pozları sosyal medyada olay oldu. 2 sene önce sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan'la ilişkisini noktalamıştı. Son olarak Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu şimdilerde DJ Taykun ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken sevgililere gelen yorumlar bir hayli dikkat çekici...
"BU NE BENZERLİK"
Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu! Can Koçkan aşkı geride kaldı yeni sevgilisiyle pozları olay...
Sosyal medyada paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Bekiroğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.
Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.
Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan'la ilişkisini noktalamıştı. Son olarak Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu şimdilerde DJ Taykun ile aşk yaşıyor.