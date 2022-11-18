Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu! Can Koçkan aşkı geride kaldı yeni sevgilisiyle pozları olay: "Bu ne..."

Oyunculuğa Adı Mutluluk dizisiyle adım atan Aslı Bekiroğlu, daha sonra İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.