Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı: "İlk gün ne hissediyorsam..."

Burak ve Eliz adında iki evlada sahip olan Alişan ile Buse Varol evliliklerinde kötü günleri geride bıraktı. Alişan, eşi Buse Varol ile tanışmalarının 5. yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayarak paylaşımına "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti.. Ve bu beş yıla biz nişan,düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık.. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik,tartıştık.. Çok şükür hep güçlenerek çıktık.. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz:) (burak ve eliz) #14kasım2017" notuyla paylaştı.