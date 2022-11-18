Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı: "İlk gün ne hissediyorsam..."
Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı. 2018 yılında nikah masasına oturan türkücü Alişan ileoyuncu Buse Varol, Burak ve Eliz adında iki evlada sahip. Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde zor bir dönemden geçen ünlü çift şimdilerde mutlu günler yaşıyor. Alişan son zamanlarda mutlu günler yaşıyor. Varol, eşi Alişan ile tanışma yıl dönümlerini kutladı. Alişan'ın Instagram paylaşımına ilk yorum Buse Varol'dan gelirken Ece Erken ile Demet Akalın da çifti yorumsuz bırakmadı.
"İLK GÜN NE HİSSEDİYORSAM..."
Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı.
Burak ve Eliz adında iki evlada sahip olan Alişan ile Buse Varol evliliklerinde kötü günleri geride bıraktı. Alişan, eşi Buse Varol ile tanışmalarının 5. yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayarak paylaşımına "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti.. Ve bu beş yıla biz nişan,düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık.. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik,tartıştık.. Çok şükür hep güçlenerek çıktık.. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz:) (burak ve eliz) #14kasım2017" notuyla paylaştı.
Alişan'ın bu paylaşımına eşi Buse Varol'dan "Ben de seni çok seviyorumm aşkım. İyi ki sen..." yanıtı gelirken Demet Akalın ve Ece Erken'in yorumu da dikkat çekti.
BUSE VAROL VE ALİŞAN ÇİFTİ NASIL TANIŞTI?
Alişan ve Buse Varol, 2017 yılında yayınlanan 'Dostlar Mahallesi' dizisinin çekimleri esnasında tanıştı. Dizi beklenen ilgiyi göremedi ve 3. bölümünde final yapma kararı aldı. Alişan ise dizinini okuma provalarında Buse Varol'u görüp orada aşık olduğunu ifade ediyor. Ünlü türkücü daha sonra 'Hayatımın en kısa dizisinden hayatımın en uzun senaryosunu buldum' diyerek romantik bir açıklamada bulunmuştu.
ALİŞAN'DAN ETKİLENMEMİŞ
Buse Varol, o esnada sadece işine odaklı olduğunu ve Alişan'ı fark etmediğini söylemişti. Alişan ise Buse Varol ile bir ilişki yaşamak istediği için ona sosyal medya üzerinden mesaj atarak numarasını istemiş ve çift Dostlar Mahallesi dizisinin 4. bölüm çekimlerinde sevgili olmuştu.