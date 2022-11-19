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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun siz bir de annesini görün 'tü tü Maşallah' Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Yemin ve ardından rol aldığı Emanet dizisi sonrasında yıldızı parlayan 23 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, dizisinden olaylı bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra bu sezon Kızılcık Şerbeti adlı dizide boy göstermeye başladı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanla annesini görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...

19.11.2022 11:54 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:56
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Kızılcık Şerbeti adlı dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

İki farklı ailenin aşıklarının hayatının anlatıldığı diziyle çok konuşılan Sıla Türkoğlu bir önceki dizisinden olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır. Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Yemin dizisinden de milyonlarca hayranı olan Sıla Türkoğlu da güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle Emanet'te başrolü kaptı. Sıla Türkoğlu bir çok otorite tarafından yetenekleri ile de övgü almıştı. Sıla Türkoğlu'nun amaçları arasında büyük bir dizi de başrol oynamak ve üniversite okumak var.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Sıla Türkoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

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