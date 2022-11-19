Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun siz bir de annesini görün ’tü tü Maşallah’ Güzelliğin kaynağı annesi çıktı

Yemin dizisinden de milyonlarca hayranı olan Sıla Türkoğlu da güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle Emanet'te başrolü kaptı. Sıla Türkoğlu bir çok otorite tarafından yetenekleri ile de övgü almıştı. Sıla Türkoğlu'nun amaçları arasında büyük bir dizi de başrol oynamak ve üniversite okumak var.