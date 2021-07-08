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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde mavi bikinisi ile boy gösteren 45 yaşındaki eski mankeni bu kez 6 yaşındaki kızı Maya ile objektif karşısına geçti. Nefise Karatay'ın 'Boynuz kulağı geçecek' notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Maya'nın annesine benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Maya için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile verdiği o pozlar…

08.07.2021 01:19 - Son Güncelleme: 08.07.2021 01:19
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

2012'de iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturan ve 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde mavi bikinisi ile verdiği pozla gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkartan eski mankenden dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Nefise Karatay, bu kez 6 yaşındaki kızı Maya ile objektif karşısına geçti ve o kareleri Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Karatay'ın 'Boynuz kulağı geçecek' notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Maya'nın annesine benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Sosyal medya kullanıcıları, Maya için 'Güzelliğini annesinden almış', 'Annesinin kopyası' yorumlarında bulundu.