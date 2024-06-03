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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 17:25

Cinsel içerikli videosu ifşa olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni video! “Seksi oluyor!” dedi, sosyal medyayı salladı!

Cinsel içerikli videosu ifşa olan Aslı Bekiroğlu'nun “Seksi oluyor!” dediği video sosyal medyayı salladı.

Aslı Bekiroğlu'nun bir dönem cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in Youtube programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hoşlandığı erkek tipini "Seksi oluyor" diyerek açıklayan Aslı Bekiroğlu'nun 'barzo' açıklaması çok konuşuldu.

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAFLAR

Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu.

Ünlü oyuncunun şoke eden görüntüleri sızdı

Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.

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