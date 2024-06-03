Aslı Bekiroğlu'nun bir dönem cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu. Son dönemde ekranlarda pek görünmeyen Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in Youtube programında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Hoşlandığı erkek tipini "Seksi oluyor" diyerek açıklayan Aslı Bekiroğlu'nun 'barzo' açıklaması çok konuşuldu.

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAFLAR

Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları ifşa olmuştu.

Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılan Bekiroğlu, o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı.