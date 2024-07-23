Aslan Bacanak’ın Selim’i Zeki Alasya’nın kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam yıldızı Oya Alasya’nın kızı da hem annesi hem babası gibi ünlü...

Kadrosunda Metin Akpınar, Gölgen Bengü, Hüseyin Kutman gibi isimlerin yer aldığı 1977 yapımı Aslan Bacanak'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan merhum sanatçı Zeki Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1969-1987 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Oya Alasya ile evli kalan Zeki Alasya'nın özellikle kızı merak edildi. Alasya'nın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Zeki Alasya'nın kızı kimmiş...