55'lik Emre Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Yalı Çapkını'nın Orhan'ıydı: Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un gerçek ismi meğer...

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Büyük bir aşkla evlenip 2015 yılında yollarını ayıran Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, örnek bir ayrılığa imza atmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ikili, o tarihten itibaren dostluklarını ve başarılı anne-baba rollerini sürdürüyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emre Altuğ hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.