9 yıl evli kaldılar! MasterChef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş'e benzetildi! Oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek meğer...

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'nin jüri görevini üstlenen Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu. İtalyan şefin özellikle Türkiye macerasının nasıl başladığı merak edildi. Zanna'nın Türkiye'de yaşamasına neden olan eski eşi ve çocuğunun annesi Tuğçe Demirbilek'i görenler ise hayran kaldı. Ünlü şefin Giresunlu eski eşi şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetilirken güzelliğiyle hayran bıraktı. Demirbilek için "Naif ve güzel kadın" yorumu yapıldı. İşte Danilo Zanna'nın 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...