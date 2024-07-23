9 yıl evli kaldılar! MasterChef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş'e benzetildi! Oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek meğer...

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'nin jüri görevini üstlenen Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu. İtalyan şefin özellikle Türkiye macerasının nasıl başladığı merak edildi. Zanna'nın Türkiye'de yaşamasına neden olan eski eşi ve çocuğunun annesi Tuğçe Demirbilek'i görenler ise hayran kaldı. Ünlü şefin Giresunlu eski eşi şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetilirken güzelliğiyle hayran bıraktı. Demirbilek için "Naif ve güzel kadın" yorumu yapıldı. İşte Danilo Zanna'nın 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...
1982 yılında İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, Türkiye'de çektiği programlarla adını geniş kitlelere duyurdu ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazındı.
Şimdilerde Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Türkiye'nin jüri görevini üstlenen Danilo Zanna'nın Türkiye macerasının nasıl başladığı da merak edildi.
İŞTE DANILO'NUN TÜRKİYE SERÜVENİ!
Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.