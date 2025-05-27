29 yıllık evlilik bitiyor: Ali Sabancı bekar evine taşınıyor! Vuslat Doğan Sabancı’nın sergi açılışında gözler onu aradı

Ali Sabancı ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan Vuslat Doğan Sabancı , geçtiğimiz cumartesi günü Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde düzenlenen bir davetle sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış davetine iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Ancak davette Ali Sabancı'nın yer almaması dikkat çekti.

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü.

Vuslat Doğan Sabancı, cumartesi günü, Çanakkale'de, Troya Müzesi'ndeki sergisini bir davetle açtı. Vuslat Hanım'ın sergisinin açılış davetinde, iş ve cemiyet hayatından birçok dostu vardı ama eşi Ali Sabancı yoktu. Biliyorsunuz, daha önce yazmıştım; Vuslat Doğan Sabancı, 1996'da evlendiği ve iki oğlunun babası Ali Sabancı ile boşanma arifesinde.

Vuslat Hanım, ölümden döndüğü kazadan sorumlu tuttuğu eşinden ayrılmıştı. Ama her şeye rağmen Ali Sabancı'nın, eşinin Troya Müzesi'nde sergisinin açılış davetine katılmasını bekliyordum ama olmadı.