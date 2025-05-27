29 yıllık evlilik bitiyor: Ali Sabancı bekar evine taşınıyor! Vuslat Doğan Sabancı’nın sergi açılışında gözler onu aradı

Ali Sabancı ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz cumartesi günü Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde düzenlenen bir davetle sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış davetine iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Ancak davette Ali Sabancı'nın yer almaması dikkat çekti.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü.
Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı ardı ardına 3 estetik operasyon Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirdi. Zor günleri geride bırakan çiftin 29 yıllık evliliği çatırdadı. Çift boşanma kararı aldı.
Vuslat Doğan Sabancı, cumartesi günü, Çanakkale'de, Troya Müzesi'ndeki sergisini bir davetle açtı. Vuslat Hanım'ın sergisinin açılış davetinde, iş ve cemiyet hayatından birçok dostu vardı ama eşi Ali Sabancı yoktu. Biliyorsunuz, daha önce yazmıştım; Vuslat Doğan Sabancı, 1996'da evlendiği ve iki oğlunun babası Ali Sabancı ile boşanma arifesinde.
Vuslat Hanım, ölümden döndüğü kazadan sorumlu tuttuğu eşinden ayrılmıştı. Ama her şeye rağmen Ali Sabancı'nın, eşinin Troya Müzesi'nde sergisinin açılış davetine katılmasını bekliyordum ama olmadı.
Demek ki, köprüler tamamen atılmış.Hatta Ali Sabancı'nın, kendine yeni bir yuva kurma hazırlığında olduğunu öğrendim. Ali Bey, Etiler'de bir residance'ın penthonuse katını satın almış ve şu anda dekore ettiriyormuş. Birkaç hafta içinde de bekar evine taşınacakmış.
Hem eşinin sergi açılış davetine katılmaması hem de kendine yeni bir yuva kurması bu evliliğin kesin bittiğinin bir göstergesi. Yakında resmen evliliklerini bitireceklerini düşünüyorum. Kim bilir, belki de boşandılar da haberimiz yok!"
Bülent Cankurt, mart ayında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.
1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş.
Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.
Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım.
Sebebinin de; ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından Vuslat Hanım'ın eşini sorumlu tutması olduğunu eklemiştim. Çok şükür uzun sürse de ikisi de iyileşti ve kazanın yaraları sarıldı ama kalplerindeki yarayı bir türlü saramamışlar demek ki..."