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'Aşkın Olayım' gitti 'Bekle Beni' geldi! Mauro Icardi'nin Cem Karaca şarkısı performansı sosyal medyayı salladı "Ses desen var"

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Arjantinli bu kez Cem Karaca performansıyla gündemde. Daha önce Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleşen Icardi, şimdi de Cem Karaca'nın 'Bekle beni' şarkısını söyledi. Icardi'nin performansı sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 10:37 Güncelleme 24 Ocak 2024, 10:37
’Aşkın Olayım’ gitti ’Bekle Beni’ geldi! Mauro Icardi’nin Cem Karaca şarkısı performansı sosyal medyayı salladı Ses desen var 1

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.

’Aşkın Olayım’ gitti ’Bekle Beni’ geldi! Mauro Icardi’nin Cem Karaca şarkısı performansı sosyal medyayı salladı Ses desen var 2

Ünlü çift attıkları her adımla adından söz ettirmeyi başarıyor.

’Aşkın Olayım’ gitti ’Bekle Beni’ geldi! Mauro Icardi’nin Cem Karaca şarkısı performansı sosyal medyayı salladı Ses desen var 3

'AŞKIN OLAYIM' GİTTİ 'BEKLE BENİ' GELDİ!

Eşi Wanda Nara ile birlikte özellikle magazin gündemini meşgul eden Icardi, Aşkın Olayım'dan sonra bir Türkçe şarkı daha söyledi.

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