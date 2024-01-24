Sibel Can'ın 3 numarası koca delikanlı oldu! Hakan Ural'ın “Dünya terbiyelisi” dediği Emir Aksüt son haliyle sosyal medyayı salladı

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can'ın 2000–2010yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten Emir adında bir evladı oldu. Çocuklarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez en küçüğüyle adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Emir Aksüt, son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Hakan Ural'ın "Dünya terbiyelisi" dediği Emir Aksüt'ün son hali...
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve çok genç yaşta şöhreti yakalayan Sibel Can, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı.
2010'da Sulhi Aksüt ile boşanan Sibel Can, çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bu kez küçük oğlu Emir ile adından söz ettirdi.