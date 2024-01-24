Sibel Can'ın 3 numarası koca delikanlı oldu! Hakan Ural'ın “Dünya terbiyelisi” dediği Emir Aksüt son haliyle sosyal medyayı salladı

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can'ın 2000–2010yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt'ten Emir adında bir evladı oldu. Çocuklarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez en küçüğüyle adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Emir Aksüt, son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Hakan Ural'ın "Dünya terbiyelisi" dediği Emir Aksüt'ün son hali...