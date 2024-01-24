Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ölümünün 2. yıl dönümünde Fatma Girik'i unutmadı "Sanki her an telefonum çalacakmış gibi" Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası...

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"BİR 78 YILIM DAHA OLSA YİNE SİNEMAYA VERİRDİM"

Girik, vefatından önce İzdiham dergisinde yer alan söyleşisinde, harika bir hayat geçirdiğini belirterek, "Halk beni çok sevmiş, şükürler olsun hala seviyor da. Ne mutlu bana, yıllarımı verdiğim sinema sanatı, büyük güzellikler getirdi yaşamıma. Bu sebeple çok iyi hissediyorum. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim. Nasıl ki bir anne için çocuk hiçbir zaman pişmanlık, yorgunluk, harcanan yıllar değildir, benim de çocuğum sinema oldu. En güzel duyguları, heyecanları, sevinçleri, endişeleri sinema ile yaşadım. İyi ki de öyle yapmışım." ifadelerini kullanmıştı.