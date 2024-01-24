Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ölümünün 2. yıl dönümünde Fatma Girik'i unutmadı "Sanki her an telefonum çalacakmış gibi" Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası...

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit, '4 Yapraklı Yonca' olarak hafızalara kazındı. Aynı zamanda yakın arkadaşlardı. Dört Yapraklı Yonca'nın menekşe gözlü güzeli Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti. Ölümünün ikinci yılında unutulmayan Girik için Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'dan duygusal paylaşımlar geldi.
"Ezo Gelin", "Boş Beşik", "Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı Fatma Girik, vefatının ikinci yılında yad ediliyor.
"BİR 78 YILIM DAHA OLSA YİNE SİNEMAYA VERİRDİM"
Girik, vefatından önce İzdiham dergisinde yer alan söyleşisinde, harika bir hayat geçirdiğini belirterek, "Halk beni çok sevmiş, şükürler olsun hala seviyor da. Ne mutlu bana, yıllarımı verdiğim sinema sanatı, büyük güzellikler getirdi yaşamıma. Bu sebeple çok iyi hissediyorum. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim. Nasıl ki bir anne için çocuk hiçbir zaman pişmanlık, yorgunluk, harcanan yıllar değildir, benim de çocuğum sinema oldu. En güzel duyguları, heyecanları, sevinçleri, endişeleri sinema ile yaşadım. İyi ki de öyle yapmışım." ifadelerini kullanmıştı.
Sanatçı, hayatı boyunca hiç ayrılmadığı eşi Memduh Ün'ün 2017'de vefatının ardından verdiği bir röportajda, eşine duyduğu özlemi şu sözlerle aktarmıştı:
"Evimin damı, çatısı çöktü. Hala inanamıyorum öldüğüne. Bazen Bodrum merkeze iniyorum. Bakıyorum saat geç oldu. Aklıma Memduh geliyor. Eve geç kalmayayım, bekler, ilaçları geç kalır diye. Sonra birden 'Nereye yetişeceğim, o artık yok ki.' diyorum.