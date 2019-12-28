''Aşka geldim dedi'' Hadise sınırları böyle zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf attı ki...
Hadise Instagram hesabından tuvalette çekildiği pozları paylaştı. Yaptığı her paylaşımla adından sıkça söz ettiren Hadise yine sınırları zorladı. İşte 34 yaşındaki Hadise Açıkgöz'ün tuvalet paylaşımları... Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.
''Aşka geldim dedi'' Hadise sınırları böyle zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf attı ki... Son dönemde şarkıları ve sahne şovları kadar yayınladığı fotoğraflarla da dikkat çeken Hadise, iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Hadise Instagram hesabından tuvalette çekildiği pozları paylaştı. Yaptığı her paylaşımla adından sıkça söz ettiren Hadise yine sınırları zorladı. Hadise, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Hadise'nin stiline servet harcadığı biliniyor. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Hadise, yılbaşı kıyafetiyle de çok konuşulacak. İşte Hadise'nin sosyal medyada çok konuşulan göğüs dekolteli yılbaşı kıyafeti… Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi.
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Hadise Instagram'dan yaptığı bu paylaşımın altına, "Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum off" yorumu yaptı
Tüm bunlar onu yıldırmamış ve altı ay sonra bir albüm teklifi alan Hadise ayağına kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyip albüm için hazırlık yapmaya başlamıştır. Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzalanmasının ardından Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'da büyük başarı gösterdi ve resmi sitelerde 19. sıraya kadar yükseldi. Arka arkaya gelen başarılarla birlikte 2005'te ikinci single'ı olan "Stir me up"'ı yayımladı. İlk klip çekimleri de bu şarkıyla beraber başlamış oldu. Şarkı ve çektiği klip sayesinde Türk basını da Hadise'yi yazmaya başladı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl satışa sunuldu.
Ardı arkası kesilmeyen başarının ardından 2005'te ilk stüdyo albümü Sweat'i yayımladı. Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıkmaya başladı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. Eurovision için yazdığı "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez Trt 1 ekranlarında seslendirdi. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'na bu parçayla katılan Hadise Türkiye'yi temsil ederek 4. oldu.