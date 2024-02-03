Aşka devam! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir barıştıklarını duyurdu! Yalı Çapkını aşıkları yakalandı bu kez kaçmadı

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dizi öncesindeki yakın dostlukları, diziden sonra aşka dönüşmüş, Saraçoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Ancak Demir ve Saraçoğlu'nun da aşkları da epey sallantılı günler geçirmişti. Son olarak Saraçoğlu, hayatında kimse olmadığını söyleyerek Demir'le ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ayrılık en fazla 2 ay sürdü. Önceki gün sarmaş dolaş yakalanan çift bu kez bir mekan çıkışı yakalandı. Üstüne bu kez kaçmadılar.