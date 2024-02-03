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Sonsuz vefa! Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner'den duygusal paylaşımlar

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 günü vefat etti. Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Foster'ın 13. ölüm yıl dönümünde, 'Sihirli Annem' dizisinde kızını ve kocasını canlandıran Jennifer Boyner ve Jess Molho'nun paylaşımları duygulandırdı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 12:26 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:26
Sonsuz vefa! Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner’den duygusal paylaşımlar 1

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Sonsuz vefa! Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner’den duygusal paylaşımlar 2

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

Sonsuz vefa! Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner’den duygusal paylaşımlar 3

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

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