Sonsuz vefa! Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde Jess Molho ve Jennifer Boyner'den duygusal paylaşımlar

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 günü vefat etti. Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Foster'ın 13. ölüm yıl dönümünde, 'Sihirli Annem' dizisinde kızını ve kocasını canlandıran Jennifer Boyner ve Jess Molho'nun paylaşımları duygulandırdı.