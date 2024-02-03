"Moskova güzel görsün" Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Rusya pozu olay! Kızı Yağmur Ünal kayıtsız kalamadı

Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, her ne kadar gözler önünde olan bir kadın olsa da özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Türkiye'nin hafızasında da "Sultan" olarak yer etti. Sosyal medyayı sık sık kullanan Şoray, Moskova pozuyla adeta kartpostallık bir görüntü verdi. Şoray'ın paylaşımına kızı Yağmur Ünal da kayıtsız kalamadı.