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"Moskova güzel görsün" Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Rusya pozu olay! Kızı Yağmur Ünal kayıtsız kalamadı

Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, her ne kadar gözler önünde olan bir kadın olsa da özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Türkiye'nin hafızasında da "Sultan" olarak yer etti. Sosyal medyayı sık sık kullanan Şoray, Moskova pozuyla adeta kartpostallık bir görüntü verdi. Şoray'ın paylaşımına kızı Yağmur Ünal da kayıtsız kalamadı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:52
Moskova güzel görsün Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın Rusya pozu olay! Kızı Yağmur Ünal kayıtsız kalamadı 1

Türkan Şoray, 1978'de çekilen 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin Moskova'daki galasına o sıralarda film çektiği için katılamamıştı.

Moskova güzel görsün Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın Rusya pozu olay! Kızı Yağmur Ünal kayıtsız kalamadı 2

Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet'in doğum yıldönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak.

Moskova güzel görsün Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın Rusya pozu olay! Kızı Yağmur Ünal kayıtsız kalamadı 3

3 Şubat'ta Moskova'daki Dom Kino Sineması'nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak. 'Mehmene Banu' rolüne hayat veren Şoray, filmde 'Şirin' karakterini canlandıran Alla Sigalova'yla da yıllar sonra bir araya gelecek.

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