RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aşka bak aşka! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan "Bizim için 15 güne ayrılır dediler..." Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Aşka bak aşka! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan "Bizim için 15 güne ayrılır dediler..." Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da bir noktadan sonra dayanamamış ve Instagram dünyasına giriş yapmıştı. 15. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift bakın nasıl bir yıl dönümü kutlaması yaptı.

12.04.2023 16:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 16:19
Aşka bak aşka! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Bizim için 15 güne ayrılır dediler... Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü kutlaması.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşka bak aşka! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Bizim için 15 güne ayrılır dediler... Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Aşka bak aşka! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Bizim için 15 güne ayrılır dediler... Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu.

Aşka bak aşka! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Bizim için 15 güne ayrılır dediler... Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu.

Aşka bak aşka! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan Bizim için 15 güne ayrılır dediler... Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Aralarındaki 9 yaş fark olan ve yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine maruz kalan çift, birbirlerine olan aşklarıyla cevabın en güzelini veriyor.

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