Aşka bak aşka! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan "Bizim için 15 güne ayrılır dediler..." Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu.