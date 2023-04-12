Aşka bak aşka! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan "Bizim için 15 güne ayrılır dediler..." Yaş farklarıyla sık sık gündem olan çift...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da bir noktadan sonra dayanamamış ve Instagram dünyasına giriş yapmıştı. 15. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift bakın nasıl bir yıl dönümü kutlaması yaptı.
12.04.2023 16:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 16:19
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu.