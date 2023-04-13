Murat Başoğlu "Başlıyoruz" dedi son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu
Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu, yıllar sonra paylaştı... 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkmıştı Murat Başoğlu'nun. Şoke eden görüntüler sonrası gözlerden uzak olmaya çalışan ikiliden Burcu Başoğlu iddialara göre tanınmamak için estetik operasyonlara başvurmuştu. Bu kez Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...
13.04.2023 10:08 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:09
Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulan ünlü sunucu Murat Başoğlu, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu.
Başoğlu "Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu "Yeni bir proje ile ekrana mı dönecek?" sorusu merak edildi.