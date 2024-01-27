Aşk yeniden! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi! Afra Mert'ini sarıp sarmaladı 2 aylık ayrılık sonrası...

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dizi öncesindeki yakın dostlukları, diziden sonra aşka dönüşmüş, Saraçoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Ancak Demir ve Saraçoğlu'nun da aşkları da epey sallantılı günler geçirmişti. Son olarak Saraçoğlu, hayatında kimse olmadığını söyleyerek Demir'le ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ayrılık en fazla 2 ay sürdü. Dizi aşıkları barıştı, üzerine bir de sarmaş dolaş görüntülendi. İşte haberin ayrıntılar.
Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir bir süre önce ayrılmıştı. Ayrılığa 2 ay dayanamadılar.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Hatta çiftin, sette çok büyük bir kavga ettikleri, yönetmenlerin güç bela ayırdıkları gelen iddialar arasındaydı.