Aşk yeniden! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi! Afra Mert'ini sarıp sarmaladı 2 aylık ayrılık sonrası...

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dizi öncesindeki yakın dostlukları, diziden sonra aşka dönüşmüş, Saraçoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Ancak Demir ve Saraçoğlu'nun da aşkları da epey sallantılı günler geçirmişti. Son olarak Saraçoğlu, hayatında kimse olmadığını söyleyerek Demir'le ayrıldığını duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ayrılık en fazla 2 ay sürdü. Dizi aşıkları barıştı, üzerine bir de sarmaş dolaş görüntülendi. İşte haberin ayrıntılar.