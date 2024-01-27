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Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman "Estetik olmadım gayet normal görünüyorum" Son hali "Tövbeler olsun" dedirtti

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. El Roman, son hali hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı bu kez. Bakın kendini nasıl savundu.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 16:33 Güncelleme 27 Ocak 2024, 16:37
Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman Estetik olmadım gayet normal görünüyorum Son hali Tövbeler olsun dedirtti 1

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası 55 yaşındaki Rafet El Roman, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman Estetik olmadım gayet normal görünüyorum Son hali Tövbeler olsun dedirtti 2

Roman, bu kez son haliyle dikkat çekti.

Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman Estetik olmadım gayet normal görünüyorum Son hali Tövbeler olsun dedirtti 3

Şarkıcının yüzündeki değişim gündem olmuştu geçtiğimiz günlerde.

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