Estetik yüzünden yüzü gözü şişen Rafet El Roman "Estetik olmadım gayet normal görünüyorum" Son hali "Tövbeler olsun" dedirtti

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. El Roman, son hali hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı bu kez. Bakın kendini nasıl savundu.