Aşk ve Gözyaşı Selim kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen isimlerinden Barış Arduç, ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide "Selim" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, performansıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki Aşk ve Gözyaşı Selim kim? İşte Barış Arduç'un oynadığı diziler…

Oyuncu Barış Arduç, uzun bir aranın ardından ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ile televizyon ekranlarına geri döndü. Dizide "Selim" karakterini canlandıran Arduç, hem rolü hem de oyunculuk performansıyla şimdiden gündeme oturdu. Seyircilerin merak ettiği konular arasında ise Selim karakterinin hikayesi ve Barış Arduç'un biyografisi oldu. İşte detaylar…

AŞK VE GÖZYAŞI SELİM KİM?

Selim Keskin, Aksel Grup'un hukuk baş danışmanı olarak güçlü bir kariyere sahiptir. ancak yaşamının temelleri, sevgi ve tevazu içinde büyüdüğü ailesinden gelmektedir.

Meyra ile başlayan büyük aşkları, dışarıdan kusursuz bir masal gibi görünse de zamanla çıkmazlara sürüklenmiştir. Kalbiyle mantığı arasında kalan Selim, hiç hazırlıklı olmadığı acı bir hakikatle yüz yüze gelir.

Evliliği sarsılırken, bu gerçekle mücadele etmek zorunda kalan Selim'in önünde aşkın, bağlılığın ve sadakatin gerçek anlamını yeniden keşfedeceği zorlu bir yolculuk uzanmaktadır.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren Arduç, ailesiyle birlikte daha sonra Türkiye'ye döndü. İlk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamladı. Oyunculuk serüveni, usta tiyatrocu Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı.

Ekranlarda ilk kez 2012'de atv'de yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisiyle yer aldı. Ardından 2013-2014 yıllarında Bugünün Saraylısı, 2015'te ise Racon: Ailem İçin dizilerinde rol aldı.

Aslen Arnavut kökenli olan oyuncunun babası Ordu'nun Fatsa ilçesinden, annesi ise Artvinlidir. Sporla da yakından ilgilenen Arduç, yüzme, futbol, basketbol, hentbol gibi branşlarla uğraştı; ayrıca Şile'de sekiz yıl cankurtaranlık yaptı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazansa da eğitimini tamamlamadan İstanbul'a döndü. Daha sonra Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahne çalışmalarına katıldı.

Barış Arduç, 2014'te başrolünü üstlendiği Deliha filminin çekimleri sırasında oyuncu Gupse Özay ile tanıştı. Altı yıl süren birlikteliğin ardından çift, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de evlendi.

Yer Aldığı Diziler

Benim İçin Üzülme (2012)

Bugünün Saraylısı (2013-2014)

Racon: Ailem İçin (2015)

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşacaktır.

Yer Aldığı Filmler ve Projeler

2014 – Sadece Sen

2014 – Deliha

2017 – Mutluluk Zamanı

2021-2023 – Kulüp (Netflix dizisi)

2024 – Raunt

2025 – Rüzgara Bırak

