Aşk ve Gözyaşı Selim kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

AŞK VE GÖZYAŞI SELİM KİM?

Selim Keskin, Aksel Grup'un hukuk baş danışmanı olarak güçlü bir kariyere sahiptir. ancak yaşamının temelleri, sevgi ve tevazu içinde büyüdüğü ailesinden gelmektedir.

Meyra ile başlayan büyük aşkları, dışarıdan kusursuz bir masal gibi görünse de zamanla çıkmazlara sürüklenmiştir. Kalbiyle mantığı arasında kalan Selim, hiç hazırlıklı olmadığı acı bir hakikatle yüz yüze gelir.

Evliliği sarsılırken, bu gerçekle mücadele etmek zorunda kalan Selim'in önünde aşkın, bağlılığın ve sadakatin gerçek anlamını yeniden keşfedeceği zorlu bir yolculuk uzanmaktadır.