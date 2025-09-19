Aşk ve Gözyaşı Selim kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç, 9 Ekim 1987'de İsviçre'de dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren Arduç, ailesiyle birlikte daha sonra Türkiye'ye döndü. İlk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamladı. Oyunculuk serüveni, usta tiyatrocu Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı.
Ekranlarda ilk kez 2012'de atv'de yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisiyle yer aldı. Ardından 2013-2014 yıllarında Bugünün Saraylısı, 2015'te ise Racon: Ailem İçin dizilerinde rol aldı.
Aslen Arnavut kökenli olan oyuncunun babası Ordu'nun Fatsa ilçesinden, annesi ise Artvinlidir. Sporla da yakından ilgilenen Arduç, yüzme, futbol, basketbol, hentbol gibi branşlarla uğraştı; ayrıca Şile'de sekiz yıl cankurtaranlık yaptı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazansa da eğitimini tamamlamadan İstanbul'a döndü. Daha sonra Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahne çalışmalarına katıldı.
Barış Arduç, 2014'te başrolünü üstlendiği Deliha filminin çekimleri sırasında oyuncu Gupse Özay ile tanıştı. Altı yıl süren birlikteliğin ardından çift, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de evlendi.