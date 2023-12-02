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Aşk orucunu bozdu! Bade İşçil yeni sevgilisini Londra'da buldu! Uğruna Londra-İstanbul arasında mekik dokuduğu sevgilisi...

Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101, gibi birçok yapımda yer alan Bade İşçil, kariyerindeki asıl sıçrayışı kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel dizisindeki Şebnem karakteriyle yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren İşçil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan İşçil'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 10:18 Güncelleme 02 Aralık 2023, 10:29
Aşk orucunu bozdu! Bade İşçil yeni sevgilisini Londra’da buldu! Uğruna Londra-İstanbul arasında mekik dokuduğu sevgilisi... 1

Bulgaristan ve Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Bade İşçil, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel adlı dizide "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Aşk orucunu bozdu! Bade İşçil yeni sevgilisini Londra’da buldu! Uğruna Londra-İstanbul arasında mekik dokuduğu sevgilisi... 2

Bu dizinin ardından Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katılan İşçil, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101, gibi birçok yapımda yer aldı.

Aşk orucunu bozdu! Bade İşçil yeni sevgilisini Londra’da buldu! Uğruna Londra-İstanbul arasında mekik dokuduğu sevgilisi... 3

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren İşçil, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi.

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