Aşk orucunu bozdu! Bade İşçil yeni sevgilisini Londra'da buldu! Uğruna Londra-İstanbul arasında mekik dokuduğu sevgilisi...

Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101, gibi birçok yapımda yer alan Bade İşçil, kariyerindeki asıl sıçrayışı kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel dizisindeki Şebnem karakteriyle yaşadı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren İşçil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan İşçil'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.