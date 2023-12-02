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7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan ihanet iddiasına sert yanıt "Bir deli kuyuya taş atıyor biz o kuyuya inmeyiz"

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem olmuştu. Ardından mutluluk pozlarını paylaşan gözde çift bu kez sert bir açıklama da yaptı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 02 Aralık 2023, 08:59
7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan ihanet iddiasına sert yanıt Bir deli kuyuya taş atıyor biz o kuyuya inmeyiz 1

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki evladı oldu.

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan ihanet iddiasına sert yanıt Bir deli kuyuya taş atıyor biz o kuyuya inmeyiz 2

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti.

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan ihanet iddiasına sert yanıt Bir deli kuyuya taş atıyor biz o kuyuya inmeyiz 3

Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıllık eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

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