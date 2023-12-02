7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan ihanet iddiasına sert yanıt "Bir deli kuyuya taş atıyor biz o kuyuya inmeyiz"

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem olmuştu. Ardından mutluluk pozlarını paylaşan gözde çift bu kez sert bir açıklama da yaptı.